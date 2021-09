Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Deutsche Unternehmen stecken in einem Diversitäts-Dilemma.Regenbogenmarketing und Lippenbekenntnisse reichen den Stakeholder:innen nichtmehr aus, der Veränderungsdruck steigt . Damit stehen viele Top-Manager:innenvor der Wahl zwischen einem herausfordernden, tiefgreifenden Wandel und demIgnorieren des Potentials von Diversität als erfolgskritischemWirtschaftsfaktor. Hintergründe und Auswege zeigt der heute veröffentlichteGerman Diversity Monitor 2021 der Diversitätsinitiative BeyondGenderAgenda(http://www.beyondgenderagenda.com) .Der German Diversity Monitor wird, unter der wissenschaftlichen Begleitung vonProf. Dr. Susanne Schmidt, vom Lehrstuhl für Internationales Management an derOtto-von-Guericke-Universität, in diesem Jahr bereits zum zweiten Malveröffentlicht. Während die Studie im Jahr 2020 zu der Erkenntnis "Diversität indeutschen Unternehmen ist mehr Lippenbekenntnis als Realität" kam, hat sich dieLage in diesem Jahr zu einem Diversitäts-Dilemma zugespitzt. Durch denzunehmenden Veränderungsdruck von Stakeholder:innen, haben sich Unternehmen zueinem ausgeprägten Diversitäts-Aktionismus verleiten lassen. Das positiveEngagement führt jedoch nicht zur gewünschten Verbesserung, vielmehr findet sichdie deutsche Wirtschaft in einem Diversitäts-Stillstand wieder.Viele Organisationen verharren in der Entscheidung zwischen einem tiefgreifendenWandel oder der weitestgehenden Ignoranz von Diversität. "Unternehmen befindensich aktuell in einem Diversitäts-Dilemma. Ist die notwendigeDiversitäts-Transformation auf der einen Seite ein kostenintensiver undlangwieriger Kraftakt für die gesamte Organisation, so hat die Entscheidunggegen diese unausweichlich zur Folge, dass Unternehmen sich im intensiviertenWettbewerb um Talente, Innovationen und die dringend erforderlichen Antwortenauf die großen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit nicht werdenbehaupten können", kommentiert Victoria Wagner, Gründerin und CEO vonBeyondGenderAgenda, die Studienergebnisse.Nur 26 % der Unternehmen machen Diversität zur Chef:innensacheWoher kommt der Stillstand bei der Diversitätsentwicklung? Der Großteil derUnternehmen befindet sich in einer Spirale der Ignoranz: Nur 26 % der befragtenUnternehmen siedeln die verantwortliche Person für Diversität im Vorstand bzw.der Geschäftsführung an und machen Vielfalt somit zur Chef:innensache. Liegt dieVerantwortung für Diversität nicht im Top-Management, fehlen häufig auch die fürdie Transformation benötigten Ressourcen.70 % der Unternehmen stellen kein Diversitätsbudget zur Verfügung - auch