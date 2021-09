Die Ergebnisse einer im Inland durchgeführten, multizentrischen, randomisierten, kontrollierten japanischen Studie der Phase III mit einer digitalen Therapeutika-App für Hypertonie (DTx), die gemeinsam von CureApp, Inc. (CEO Kohta Satake; im Folgenden „das Unternehmen“) und der Jichi Medical University entwickelt wurde, wurden von Professor Kazuomi Kario von der Abteilung kardiovaskuläre Medizin der Jichi Medical University auf dem Kongress der European Society of Cardiology (Europäische Fachgesellschaft für Kardiologie) präsentiert, der Ende August 2021 stattfand (ESC Congress 2021 – The Digital Experience: Late Breaking Trials in Hypertension). Die Ergebnisse dieser Studie wurden auch im European Heart Journal veröffentlicht, einer der weltweit führenden Zeitschrift zu kardiovaskulären Erkrankungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210914005956/de/