Varta: Gehen jetzt bei Varta die Lichter komplett aus?

Auch wenn es sich vermutlich zahlreiche Anleger anders gewünscht haben, aber bei Varta wird es jetzt echt brenzlig. In den vergangenen Wochen hatte die Aktie den Schock des Kursrutsches nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen ganz gut verarbeitet. Der Kurs schien im Bereich von 130 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden. Doch seit gestern stehen die Zeichen nun abermals auf Verkauf.

Schließlich ist Varta zum Wochenauftakt nicht nur unter die 130-Euro-Marke gefallen und kostete zwischenzeitlich nur noch 125 Euro, gleichzeitig wurde damit auch die 200-Tage-Linie unterkreuzt, was aus charttechnischer Sicht ein mächtiges Verkaufssignal bedeuten würde. Denn gerade an dieser langfristigen Trendlinie unterscheiden Anleger, ob sich in Kurs in Aufwärtstrends oder in Abwärtstrends befindet, womit der Durchschnittslinie eine extrem hohe Bedeutung zukommt.

