Hellofresh beteiligt sich an russischem Kochboxenversender Chefmarket Der deutsche Kochboxenversender Hellofresh hat in das russische Pendant Chefmarket investiert. Über eine Kapitalerhöhung seien rund 10 Prozent der Anteile an dem russischen Kochboxenversender erworben worden, teilte der baldige Dax -Konzern am …