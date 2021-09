Virpax Pharmaceuticals gibt Emissionspreis für öffentliches Zeichnungsangebot über 40 Mio. US-Dollar bekannt

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Forschung und Entwicklung der Indikationen Epoladerm, Probudur, Envelta und AnQlar sowie weiterer Entwicklungsprogramme, zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot, zur Rückzahlung ausstehender Schuldscheine, die an den Chief Executive Officer des Unternehmens ausgegeben wurden, zur Zahlung einer aufgeschobenen Vergütung an den Chief Executive Officer des Unternehmens sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

ThinkEquity fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Angebot.

Bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) wurde eine Registrierungsmeldung auf Formular S-1 (File No. 333-259421) eingereicht, die am 14. September 2021 bezüglich der angebotenen Stammaktien Wirkung erlangte. Dieses Angebot wird ausschließlich mit Hilfe eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des endgültigen Prospekts sind, sobald verfügbar, erhältlich bei ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, telefonisch unter (877) 436-3673, per E-Mail unter prospectus@think-equity.com. Der endgültige Prospekt wird bei der SEC hinterlegt und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar sein.

Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.