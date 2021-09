PyroGenesis gibt die Umbenennung seiner Tochtergesellschaft AirScience Technologies Inc. in Pyro Green-Gas bekannt

Montreal, Quebec (14. September 2021) - PyroGenesis Canada Inc. ( http://pyrogenesis.com ) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (nachfolgend „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen entwickelt, produziert und vermarktet, freut sich, heute bekannt zu geben, dass PyroGenesis nach der Übernahme von Air Science Technologies Inc. („AST“) seine Tochtergesellschaft in „Pyro Green-Gas“ umbenennen wird. Pyro Green-Gas wird weiterhin eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens sein.

Im Rahmen der Namensänderung wird PyroGenesis zu gegebener Zeit eine Pyro Green-Gas-Website sowie ein eigenes Firmenlogo entwickeln, die beide nach Fertigstellung bekannt gegeben werden. Der rechtliche Name des Unternehmens bleibt Air Science Technologies Inc., bis der Namensänderungsprozess abgeschlossen ist. Pyro Green-Gas wird selbst zu Marketing- und Markenzwecken den neuen Firmennamen verwenden.

„Die Umbenennung in Pyro Green-Gas trägt zur Vereinheitlichung und Verfestigung unserer verschiedenen Geschäftssegmente bei, die alle ihren einzigartigen Ansatz zur Reduzierung von Treibhausgasen und zum Nutzen der Umwelt verfolgen“, sagte P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. „Die Umbenennung von AST in Pyro Green-Gas erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte und spiegelt besser wider, wer wir heute sind, da wir uns verstärkt auf Technologien konzentrieren, die THG-Lösungen für nachhaltiges langfristiges Wachstum bereitstellen.“

Über Pyro Green-Gas (vormals Air Science Technologies Inc.)

Pyro Green-Gas (vormals Air Science Technologies Inc.), ein Unternehmen mit Sitz in Montreal, bietet Technologien, Ausrüstung und Expertise im Bereich der Biogasaufbereitung sowie der Kontrolle der Luftverschmutzung. Pyro Green-Gas entwickelt und baut: i) Gasaufbereitungssysteme zur Umwandlung von Biogas in erneuerbares Erdgas (RNG); ii) Pyrolyse-Gasreinigungssysteme; iii) Biogas- und Deponiegasfackeln und thermische Oxidationsmittel; und (iv) Systeme zur Reinigung von Koksofengas (COG) (ein Nebenprodukt in der Primärstahlindustrie, das aus der Umwandlung von Kohle zu Koks entsteht) in hochreinen Wasserstoff, der in der gesamten Branche stark nachgefragt wird. Pyro Green-Gas ist auch für seine Reihe von Deponiegasfackeln bekannt, die speziell die Treibhausgasemissionen („GHG“) in Deponien reduzieren.