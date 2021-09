Das war's, Kommentar zu Vonovia von Annette Becker Frankfurt (ots) - Deal done. Das signalisiert nicht zuletzt der Aktienkurs von Deutsche Wohnen am Tag nach dem Streichen der Mindestannahmeschwelle aus der von Vonovia lancierten freiwilligen Übernahmeofferte. Zwar hatte sich der Kurs des Übernahmeziels seit Anfang August, als die Bochumer den nächsten und zugleich letzten Anlauf zur Übernahme annoncierten, dem neuen Angebotspreis von 53 Euro genähert. Doch erst die Nachricht vom Verzicht auf die 50-Prozent-Schwelle hat auch den letzten Investor überzeugt, dass die beiden Fusionspartner bei der größten Immobilientransaktion in Europa wirklich nichts mehr anbrennen lassen. Folgerichtig notiert die Aktie der Deutschen Wohnen jetzt auf Höhe des Angebotspreises.



Interessant daran ist, dass das Vorgehen in der neuen Angebotsunterlage, die am 23. August veröffentlicht wurde, mehr oder minder vorgezeichnet war. Manch ein Investor wollte dem Braten aber offenbar nicht so recht trauen. Dabei hatte Vonovia-Chef Rolf Buch nichts unversucht gelassen, allen kurzfristig orientierten Investoren klarzumachen: Spekulation zwecklos.