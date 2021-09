Extenda Retail entscheidet sich für Styra DAS, um OPA auf globaler Ebene zu implementieren

Die Mission von Extenda Retail ist es, Einzelhändlern dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Da immer mehr ihrer Kunden in die Cloud wechselten, entwickelte Extenda Retail die Hii Retail-Plattform, was übersetzt „High Intensity Intelligent Retail“ bedeutet. Hii Retail bietet Schlüsseldienste, die die Flexibilität, Agilität und Markteinführungsgeschwindigkeit globaler Einzelhändler verbessern, vom Konzept bis zur Markteinführung.

Styra, Inc. , die Gründer von Open Policy Agent (OPA) und führend in der Cloud-nativen Autorisierung, gaben heute bekannt, dass Extenda Retail , der in Skandinavien ansässige Softwareanbieter für führende Einzelhändler, OPA und Styra Declarative Authorization Service (DAS) als einen einheitlichen Ansatz zur Autorisierung und Zugangskontrolle für seine Kundenhandelsplattform eingeführt hat.

Beim Wechsel in die Cloud erkannte das Engineering-Team von Extenda Retail jedoch, dass es ein Problem auf Autorisierungs- und Richtlinienebene gab. Sie stellten fest, dass die alte, zentralisierte Autorisierung nicht skalierbar war und ihre Compliance-Anforderungen nicht erfüllte, und dass die Umgestaltung der Autorisierung für Cloud-Native komplexer war als erwartet. Das Team benötigte eine flexible Autorisierungslösung mit einer konsistenten Art und Weise, Richtlinien zu schreiben, um den Zugriff auf ihre Microservice-basierten Anwendungen an den Standorten der Kunden zu kontrollieren. Da Kundenstandorte global verteilt sind und über unterschiedliche Zugriffsebenen verfügen, benötigte Extenda auch eine Lösung, die Autorisierungsentscheidungen lokal und sofort trifft. Um all diese Anforderungen zu erfüllen, wandte sich das Team an OPA und Styra DAS.

Politik mit OPA entkoppeln

OPA ermöglicht es Teams, Richtlinienlogik von Service-Proxys zu entkoppeln, sodass Extenda Retail-Entwickler keine Regeln in die App-Services oder die Proxys selbst hartcodieren mussten. Mit anderen Worten, ihre Entwickler können die Zugriffsrichtlinien lesen, schreiben, analysieren, versionieren, verteilen und im Allgemeinen verwalten, ohne Änderungen an der App-Architektur selbst vorzunehmen. Diese entkoppelte Richtlinie verringert das Risiko, dass Bugs und Fehler in die App eingeführt werden, und vereinfacht Änderungen der Autorisierungsrichtlinie erheblich.