Das Cleantech-Unternehmen Enapter AG (WKN A255G0) hat heute den Spatenstich fürdie künftige Massenproduktionsstätte von Elektrolyseuren zur Erzeugung vongrünem Wasserstoff in Deutschland gefeiert. Auf 82.000 Quadratmeter entstehtdort der Enapter Campus in der Klimakommune Saerbeck (nördlich von Münster) inNordrhein-Westfalen, und wird vollständig mit lokalen Erneuerbaren Energienversorgt. Ziel ist es, ab 2023 eine Produktionskapazität von 10.000 Einheitenpro Monat zu erreichen, um der dynamisch wachsenden Nachfrage nach Lösungen zurgrünen Wasserstoff-Erzeugung gerecht zu werden."Um die globalen Klimaziele zu erreichen braucht es jetzt vor allemGeschwindigkeit bei der Skalierung existierender Technologien, um die Kosten fürgrünen Wasserstoff massiv zu reduzieren", sagte Enapter CEO Sebastian-JustusSchmidt bei seiner Eröffnungsrede zur feierlichen Veranstaltung. "Unsere gesamteDNA ist auf Geschwindigkeit im Hinblick auf Forschung und Entwicklung, sowieMarkteinführung ausgerichtet. Wir sind uns sicher: Kompakte, modulareAEM-Elektrolyseure für grünen Wasserstoff, egal in welcher Größenordnung - nurso bekommen wir die Klimakrise in den Griff ".Der Enapter Campus wird nach aktueller Planung rund 105 Mio. Euro kosten.Baupartner Goldbeck folgt einem engen Zeitplan, so dass ein schrittweiserProduktionsstart bereits im vierten Quartal 2022 erfolgen kann. Die erstenKundenauslieferungen aus der automatisierten Massenproduktion sind für 2023angestrebt. In Saerbeck werden nach aktueller Planung rund 300 neueArbeitsplätze entstehen.Die automatisierte Massenfertigung der Elektrolyseure wird dafür sorgen, dassdie Kosten für die Geräte sinken und grüner Wasserstoff damit schnellwettbewerbsfähig wird. Der Aufbau des für die Massenproduktion notwendigenMaschinenparks unterstützt das Land Nordrhein Westfalen mit rund 9,36 Mio. Euro."Mit Enapter hat Nordrhein-Westfalen einen starken Partner gewonnen, der denklimafreundlichen Umbau der Industrie vorantreibt, das Erreichen derKlimaschutzziele unterstützt und neue Arbeitsplätze in die Region bringt", sagteProf. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierungund Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.Das erst vor wenigen Jahren gegründete Unternehmen Enapter beliefert schon heuteweltweit Kunden in über 40 Ländern mit den eigenen, standardisierten undpatentierten AEM-Elektrolyseuren, die besonders flexibel einsetzbar sind. 420der Elektrolyse-Stacks verbindet Enapter ab 2022 im Wasserstoff-Generator AEMMulticore, mit dem erstmalig der Megawatt-Maßstab erreicht wird."Die hohe Dynamik, mit der Enapter im Kampf gegen die Klimakrise vorangeht,beeindruckt uns. Wir sind stolz und glücklich, dem Unternehmen bei der raschenSkalierung seiner Produktion und dem Bau des Enapter Campus zur Seite zustehen", so Jan-Hendrik Goldbeck vom familiengeführten Baupartner. "Dieser stehtals Blaupause für künftige, automatisierte Produktionsstätten in aller Welt."Press Kit : Download hier (https://www.enapter.com/groundbreaking)Über EnapterEnapter ist ein preisgekröntes Unternehmen, das hocheffiziente, modulareWasserstoff- Generatoren auf Basis einer Anionenaustauschmembran-Technologie(AEM) herstellt. Die Kerntechnologie ist seit mehr als 10 Jahren erprobt undGrundlage für den einzigartigen, kostengünstigen und kompakten Elektrolyseur desUnternehmens. Die Geräte werden international in Branchen wie Energie,Mobilität, Telekommunikation, Wärmegewinnung und der Industrie eingesetzt.Enapter hat Niederlassungen in Italien und Deutschland, sowie Büros in Thailandund Russland.Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt undHamburg, WKN: A255G0Weitere Informationen: https://www.enapter.com/ .KontactMartin Jendrischik: mjendrischik@external.enapter.com +49 151 2391 5780