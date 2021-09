Outseer schützt Zahlungstransaktionen in Höhe von 100 Milliarden USD seit Jahresbeginn über 3-D Secure

(Graphic: Business Wire)

Dem Bericht zufolge sind 3-D Secure-Transaktionen, ein von EMVCo unterstützter globaler Standard zur Authentifizierung digitaler Zahlungstransaktionen, in den letzten 18 Monaten um beeindruckende 79 % gewachsen, mit einem Wachstum von 44 % im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr.

Für den neuesten Standard, der speziell die EMV3-D Secure 2.x-Technologie verwendet, zeigt der Bericht einen kontinuierlichen, stetigen Anstieg in allen Regionen. Europa verzeichnete den stärksten Anstieg, wo 2.x-Transaktionen einen Anteil von 46 % aller untersuchten 3-D Secure-Transaktionen im zweiten Quartal 2021 ausmachten und sich gegenüber dem im dritten Quartal 2020 gemeldeten Anteil von 7 % fast versiebenfachten. Amerika verzeichnete ein fast vierfaches Wachstum, wobei das 2x-Transaktionsvolumen von einem Anteil von 10 % im dritten Quartal 2020 auf einen Anteil von 37 % im zweiten Quartal 2021 anstieg.

Dieser weltweite Anstieg des Anteils an 2.x-Transaktionen kann neben den bevorstehenden Durchsetzungsterminen der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) auf einen pandemiebedingten Anstieg bei Transaktionen ohne Karte (CNP) zurückgeführt werden. Darüber hinaus unterstützt der 2.x-Authentifizierungsstandard von EMVCo verbraucherfreundliche Erfahrungen in nativen mobilen App-Umgebungen, die auf den Händler zugeschnitten sind. Da der 3-D Secure-Standard direkt die PSD2- und Strong Customer Authentication (SCA)-Vorschriften unterstützt, wird die Akzeptanz der 2.x-Version zur Authentifizierung von Zahlungstransaktionen über März 2022 hinaus zunehmen, wenn die PSD2-Vorschriften in ganz Europa in Kraft treten.