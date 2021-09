JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Murphy

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 77

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 77 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die währungsbereinigten wiederkehrenden Umsätze des Software-Entwicklers bewegten sich in die richtige Richtung, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere auch aus einer Verschiebung des Bewertungszeitraums von Ende 2021 auf Ende 2022./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 00:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2021 / 00:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.