The LYCRA Company stellt die LYCRA ADAPTIV Faser vor, mit der sich Kleidungsstücke an die Bedürfnisse, die Bewegungen, den Lebensstil und die Körperschwankungen des Trägers anpassen und so ein besseres Tragegefühl vermitteln

The LYCRA Company , ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Textillösungen für die Bekleidungsindustrie, stellt heute eine bahnbrechende Technologie vor: die LYCRA ADAPTIV Faser. Diese Faser sorgt für eine bessere Anpassung der Kleidungsstücke an verschiedene Lebensstile, Bewegungen und Körperformen. Die dazugehörige neue Markenidentität – LYCRA ADAPTIV – wurde geschaffen, um diese neuen und vorteilhaften Bewegungseigenschaften zu kommunizieren.

The LYCRA Company introduces a breakthrough innovation with LYCRA ADAPTIV fiber. (Photo: Business Wire)

Diese zum Patent angemeldete, adaptive Faser aus einem revolutionären Polymer weist eine einzigartige Chemie auf, die es ihr ermöglicht, sich auf hybride Weise an die funktionellen Bedürfnisse des Trägers anzupassen. Das bedeutet, dass das Polymer im Ruhezustand des Trägers seine Druckkraft anpasst, um die richtige Passform, Form und Kontrolle zu gewährleisten. Wenn der Träger in Bewegung ist, passt das Polymer seine Elastizität an, um einen verbesserten Bewegungskomfort und einen „Zweite-Haut-Effekt“ zu erzielen, sodass das Kleidungsstück problemlos an der richtigen Stelle bleibt. Kleidungsstücke aus Stoffen, die LYCRA ADAPTIV Fasern enthalten, sind langlebig und lassen sich bequemer an- und ausziehen.

„Verbraucher wünschen sich Kleidungsstücke, die mehr Vielseitigkeit bieten – von der Arbeit über die Freizeit bis hin zu gesellschaftlichen Anlässen, aber auch für jede Saison und von Jahr zu Jahr“, sagt Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer von The LYCRA Company. „Sie wollen Kleidungsstücke, die sich an ihre individuellen Bedürfnisse und ihren Lebensstil anpassen können, und solche, die sich ihrem einzigartigen Körperbau anpassen, auch wenn sich ihre Körpergröße oder -form ändert oder schwankt. Die LYCRA ADAPTIV Faser erfüllt all diese Verbraucherwünsche.“

The LYCRA Company hat interne Studien durchgeführt, um die Trageeigenschaften von Stoffen und Kleidungsstücken, die LYCRA ADAPTIV Fasern enthalten, im Vergleich zu denselben Stoffen und Kleidungsstücken, die nur generisches Spandex enthalten, zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen eine Reihe von Vorteilen bei der Verwendung der LYCRA ADAPTIV Faser, wie z. B. Bewegungskomfort und das Gefühl einer zweiten Haut bei gleichzeitiger Formbeständigkeit und größerer Bewegungsfreiheit mit einem angenehmen Halt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der LYCRA ADAPTIV Faser ist die Größenunabhängigkeit, denn sie ermöglicht eine „One-size-fits-more“-Größe, die mehrere traditionelle Größenkategorien abdeckt. Die weichere Dehnung innerhalb der Tragezone ermöglicht ein breiteres Passformspektrum, das eine größere Bandbreite an Körperformen innerhalb einer bestimmten Größe bietet. Dies macht den „One-size-fits-more“-Ansatz und die potenzielle Reduzierung der SKUs zu einer praktikablen Möglichkeit.