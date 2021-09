Techstars verstärkt sein europäisches Engagement mit dem Start von zwei neuen Accelerator-Programmen in Paris und Stockholm Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 14.09.2021, 23:38 | 33 | 0 | 0 14.09.2021, 23:38 | Techstars, das weltweite Netzwerk, das Unternehmern zum Erfolg verhilft, gibt den Start von zwei neuen Accelerator-Programmen in Paris und Stockholm bekannt. Damit stellt Techstars sein Engagement für Investitionen in Startup-Talente in Europa unter Beweis. Techstars plant, im Jahr 2022 über seine verschiedenen Accelerator-Programme in sieben Ländern in mehr als 100 Startups zu investieren. Beide Programme werden vollständig von Techstars finanziert, nachdem im Juli ein neuer 150-Millionen-USD-Fonds geschlossen wurde, mit dem mehr lokale Unternehmer auf der Suche nach globaler Reichweite unterstützt werden sollen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210914006177/de/ A Techstars Accelerator Office (Photo: Business Wire) Der Paris Techstars Accelerator und der Stockholm Techstars Accelerator nehmen jeweils 12 Start-ups pro Klasse auf. Diese erhalten eine Finanzierung von bis zu 120 000 USD und Zugang zum umfangreichen Techstars-Netzwerk von Mentoren, Investoren, Alumni und Unternehmenspartnern. Der Paris Accelerator wird zwei Klassen pro Jahr umfassen, während der Stockholm Accelerator 2022 einmal und ab 2023 zweimal pro Jahr durchgeführt wird. Die Bewerbungsfrist für diese Accelerator-Programme beginnt heute und endet am 1. Dezember 2021, wobei die ersten Klassen beider Programme am 21. März 2022 starten werden. Bewerben können sich Start-ups aus allen wachstumsstarken Sektoren, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Erfolgreiche Bewerber müssen über ein starkes Gründerteam verfügen, das Technologien einsetzt, um komplexe Probleme zu lösen, und einen klaren und skalierbaren Product-Market-Fit vorweisen können. Die Techstars-Accelerator-Programme in Paris und Stockholm folgen auf die kürzlich erfolgte Ernennung der in Frankreich geborenen CEO Maëlle Gavet im Januar 2021. Als erfahrene französische Unternehmerin und frühere Führungskraft bei Compass und Booking.com wird Gavet mit ihrer Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmen in ganz Europa Techstars bei der Erfüllung des Auftrags unterstützen, mehr Unternehmern an mehr Orten dabei zu helfen, die Welt durch Zugang zu Kapital und einem globalen Netzwerk zu verändern. Seite 2 ► Seite 1 von 2





