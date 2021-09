BioVaxys Bioproduktionspartner WuXi Biologics schließt Synthese von rekombinanten SARS-CoV-2 s-Proteinen für die Programme BVX-0320 und CoviDTH ab

VANCOUVER, British Columbia, 14. September 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ( „BioVaxys") gab heute bekannt, dass der globale CDMO-Partner WuXi Biologics die Synthese des rekombinanten SARS-CoV-2 s-Proteins für BVX-0320, den Impfstoffkandidaten Covid-19 des Unternehmens, und CoviDTH, sein Immundiagnostikum, abgeschlossen hat. Beide sind auf dem Weg zu klinischen Studien, wobei BioVaxys mit der Vorbereitung eines IND-Antrags bei der US Food and Drug Administration („FDA") für eine kombinierte klinische Phase I/II-Studie von CoviDTH als Diagnostikum zur Bewertung der T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2 begonnen hat.

Im Rahmen der Vereinbarung vom 11.März 2021 synthetisierte WuXi Biologics hohe Mengen an vollständig charakterisiertem SARS-CoV-2 s-Protein für die präklinische Sicherheitsstudie von BioVaxys zu CoviDTH, die diesen Monat beginnen wird. In ihrer offiziellen schriftlichen Antwort vom Juli auf den Antrag des Unternehmens auf eine Überprüfung von CoviDTH vor der Zulassung (Typ B) hat die FDA darauf hingewiesen, dass die von BioVaxys geplante Studie zur Toxizität bei Tieren eine Ermessensfrage ist und für die Einreichung der Zulassung nicht erforderlich ist. Das Unternehmen fährt jedoch mit dieser Studie zu CoviDTH fort, da sie nicht mit dem IND-Antrag kollidiert und sogar nützliche Daten liefern könnte.

Kenneth Kovan, President & Chief Operating Officer von BioVaxys, kommentierte: „Die Produktion des rekombinanten s-Proteins mit dem proprietären Zellexpressionssystem von WuXi Biologics ist ein bedeutender Meilenstein für Biovaxys, da wir nicht nur eine hohe Produktionsausbeute an Protein haben, sondern nun auch die Fähigkeit und das Know-how besitzen, Protein in großem Maßstab mit dem von der FDA geforderten Grad an Reinheit, Konsistenz und Proteincharakterisierung für unsere klinischen Studien und Erträge im kommerziellen Maßstab zu produzieren."

BioVaxys behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass es in der Lage ist, das SAR-CoV-2-Virus zu diesem Zeitpunkt zu behandeln.

