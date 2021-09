LONDON, 14. September 2021 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf eine sich dramatisch verändernde globale Situation mit einer zunehmenden Verlagerung von Unternehmen und Fachkräften aufgrund einer Vielzahl von Faktoren – von den Handelskriegen zwischen den USA und China über Covid-19 und Arbeit im Homeoffice bis hin zum G20-Beschluss für eine globale Mindestkörperschaftssteuer — hat Henley & Partners in Zusammenarbeit mit Deep Knowledge Analytics den Best Residence-by-Investment Cities for Business Index ins Leben gerufen.

Der Best Residence-by-Investment Cities for Business Index umfasst fünf Regionen und greift auf über 1.000 Datenpunkte und mehr als 40 verschiedene Parameter und Unterparameter zu, um die Städte nach zehn Hauptkategorien einzuordnen, die die dringendsten Erwägungen für einen Umzug darstellen: Lebensstil, Steuern, Bildungssystem, Immobilien, Gesundheitswesen, Sicherheit, Infrastruktur und Stabilität sowie Covid-Maßnahmen und das entsprechende Programm für Investitionsmigration .

Dr. Parag Khanna , FutureMap-Gründer und Autor des Buches MOVE:The Forces Uprooting Us , das demnächst auf den Markt kommt, vertritt den Standpunkt, dass der Schwerpunkt in einer Zeit, in es in den einzelnen Ländern große Unterschiede bezüglich Wohlstand und Kultur gibt, auf führenden Städten und nicht auf Ländern liegen sollte. „Die Vernetzung dank Technologie schafft für Millionen von Menschen neue Mobilitätsvektoren. Auch wenn der Trend weltweit zu immer mehr Arbeit in der Cloud geht, müssen die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter ja immer noch irgendwo sein, und angesichts der vielfältigen Risiken, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, von Pandemien über Konflikte bis hin zum Klimawandel, müssen sie sehr sorgfältig darüber nachdenken, wohin sie expandieren oder umziehen und müssen Drehkreuze suchen, die in Bezug auf die Geschäftskontinuität in verschiedenen Szenarien ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten."