Scientist.com kündigt die Übernahme von InsideScientific an, einem Unternehmen für Life-Science-Webinare, virtuelle Veranstaltungen und die Erstellung von Inhalten

"Dies ist eine spannende Phase in der Entwicklung von InsideScientific. Der Zusammenschluss mit Scientist.com wird es uns ermöglichen, unsere Kapazitäten für virtuelle Veranstaltungen und die Produktion von Inhalten zu erweitern, so dass wir aktuelle Forschung, Branchentrends und Innovationen im Bereich der Labortechnologie mit den besten wissenschaftlichen Köpfen der Welt teilen können", erklärte Andy Henton, Gründer und CEO von InsideScientific. "Inside Scientific hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Entdeckungen zu fördern, indem es den Informationsaustausch zwischen Forschern erleichtert und verbessert. Gemeinsam mit Scientist.com können wir dies schneller und in größerem Umfang tun."

Scientist.com, der führende Marktplatz für Forschung und Entwicklung in der Biowissenschaftsbranche, gab heute den Abschluss der Übernahme von InsideScientific bekannt, einer Online-Bildungsplattform für Biowissenschaftler. Die Übernahme ermöglicht es Scientist.com, seinem bestehenden globalen Netzwerk von Forschern und Dienstleistern eine umfassende Palette an wissenschaftsbasierten Inhalten und Dienstleistungen für die Produktion von Veranstaltungen anzubieten, wie z. B. Webinare, virtuelle Veranstaltungen, Podcasts und Schulungsprogramme.

Scientist.com betreibt Online-Unternehmensmarktplätze für 24 der 30 größten Pharmaunternehmen der Welt, mehr als 80 Biotech-Unternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Das Unternehmen wurde kürzlich vom Inc. Magazin als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten für das fünfte Jahr in Folge ausgezeichnet.

"InsideScientific hat eine branchenführende wissenschaftliche Bildungsplattform aufgebaut, die von Tausenden von Forschern im Bereich der Biowissenschaften genutzt wird", erklärte Kevin Lustig, PhD, Gründer und CEO von Scientist.com. "Wir haben uns zusammengetan, um ein einziges Forschungsökosystem zu schaffen, das Wissenschaftler auf der ganzen Welt befähigt und verbindet und die medizinische Forschung beschleunigt."

Über Scientist.com

Scientist.com ist der führende KI-basierte Marktplatz für externe Forschung und Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie. Der Marktplatz vereinfacht die F&E-Beschaffung, spart Zeit und Geld, reduziert Risiken und bietet Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt.

