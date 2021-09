Casio bringt die erste G-SHOCK MUDMASTER aus geschmiedetem Karbon auf den Markt

Tokyo (ots/PRNewswire) - Neue staub- und schlammbeständige Uhr nutzt innovative

Materialien und Strukturen für ein kleineres, schlankeres Profil



Casio Computer Co., Ltd. kündigte die neueste Ergänzung für die stoßfesten

G-SHOCK-Uhren der Master of G-Linie an, die für den Einsatz unter extremsten

Bedingungen konzipiert sind. Die neue MUDMASTER GWG-2000 ist die erste G-SHOCK,

die aus geschmiedetem Karbon hergestellt wird, das sowohl leicht als auch stabil

ist.





Die GWG-2000 ist das jüngste Mitglied der MUDMASTER-Serie mit einer staub- undschlammbeständigen Struktur, die für den Einsatz in Landumgebungen mit vielSchmutz, Sand, Schlamm, Staub oder Geröll konzipiert wurde. Zum ersten Mal ineiner G-SHOCK Uhr kommt bei der neuen GWG-2000 geschmiedetes Karbon zum Einsatz,ein Material, das in Flugzeugen und Rennwagen verwendet wird.Geschmiedetes Karbon ist eine spezielle Art von kohlenstofffaserverstärktemHarz, ein Material, das leichter als Edelstahl ist und eine höhere Zugfestigkeitaufweist. Geschmiedetes Karbon, das sich in komplexe Formen pressen lässt, wirdfür die Lasche verwendet, die die Lünette auf beiden Seiten mit dem Bandverbindet und das Zifferblatt strukturell schützt.Geschmiedetes Karbon wird hergestellt, indem feine Kohlefaserpartikel in Harzeingeknetet werden, das dann in einem Presswerkzeug bei hoher Temperatur undhohem Druck geschmiedet wird. Aus bestimmten Blickwinkeln betrachtet, sind aufder Oberfläche feine Kohlenstoffpartikel zu sehen, die ein zufälligesschwarz-graues Muster bilden, das nicht nur ansprechend aussieht, sondernwirklich einzigartig ist.Die Uhr ist außerdem durchgehend mit neu entwickelten Mud Resist-Knöpfenausgestattet. Die Kombination aus Edelstahl-Knopfrohren und internemSilikon-Puffermaterial, das nicht nur Stöße absorbiert, sondern auch dichtabschließt, sorgt für eine noch bessere Staub- und Schlammbeständigkeit.Das Gehäuse ist aus leichtem, strapazierfähigem, kohlenstofffaserverstärktemHarz gefertigt. Die Materialien und die Struktur wurden neu angeordnet, um dasGehäuse 1,9 mm schlanker zu machen als das Vorgängermodell*. Inspiriert vonprofessioneller Ausrüstung ist das Band im Stil der rutschfesten Gummigriffe vonSpezialfahrzeugen und schweren Maschinen strukturiert, und die Knöpfe sind füreine bessere Handhabung gerändelt, so dass ein hochfunktionelles,leistungsstarkes Werkzeug entsteht. Der GWG-2000 ist in drei Farben erhältlich:stoisches monochromes Grau, Khaki im Militärlook und Sandbeige.*MUDMASTER GWG-1000Modelle FarbeGWG-2000-1A1 GrauGWG-2000-1A3 KhakiGWG-2000-1A5 SandbeigeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1610485/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1610484/image_2.jpgPressekontakt:CASIO PR81-3-5334-4830pr@casio.co.jp. Ihre Kontaktdaten werden für die Öffentlichkeitsarbeitunseres Unternehmens verwendet. Bevor Sie Anfragen sendenlesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie unter der untenstehendenURLdie die Details zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Datenerläutert. https://world.casio.com/privacy/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112802/5020310OTS: Casio Computer Co., Ltd.