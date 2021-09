Lalique Group gibt Halbjahresergebnis 2021 bekannt



Zürich, 15. September 2021 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat im ersten Halbjahr 2021 ihren Betriebserlös um 32% auf EUR 64.7 Mio. gesteigert und einen EBIT von EUR 4.4 Mio. erzielt. Das Geschäft blieb zwar weiterhin von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt, erholte sich im zweiten Quartal aber deutlich. Insbesondere die Parfümverkäufe in allen Segmenten verzeichneten ein starkes Umsatzwachstum. Für das Gesamtjahr 2021 geht die Gruppe weiterhin von einem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich aus.

Heute um 10:00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien statt.



Lalique Group erzielte im ersten Halbjahr 2021 wieder profitables Wachstum, nachdem im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie erhebliche Umsatzeinbussen angefallen waren. Obwohl das Geschäft auch im ersten Halbjahr 2021 in allen Segmenten durch die Pandemie beeinträchtigt blieb, erholten sich die Umsätze insbesondere im zweiten Quartal deutlich. Das umsatzstärkste Segment Lalique schloss das Semester um 2% über dem Vor-Pandemie-Niveau des ersten Halbjahres 2019 ab, wozu insbesondere Lalique Parfums beigetragen hat. Auch die meisten anderen Parfüm-Marken entwickelten sich erfreulich. Damit konnte der Umsatzrückgang bei den Sonnenschutzprodukten von Ultrasun mehr als kompensiert werden, der die über längere Zeit eingeschränkten Ferien- und Reisemöglichkeiten widerspiegelt. Insgesamt stieg der Betriebserlös der Gruppe gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um 32% auf EUR 64.7 Mio., einschliesslich staatlicher Unterstützungsleistungen im Umfang von EUR 1.2 Mio. gegenüber EUR 0.6 Mio. im ersten Halbjahr 2020, und näherte sich damit wieder dem Vor-Pandemie-Niveau an (H1 2020: 49.1 Mio.; H1 2019: EUR 70.0 Mio.).