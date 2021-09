PRESSEMITTEILUNG NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Babbel Group AG legt Preisspanne für den geplanten Börsengang auf

24 bis 28 Euro fest

- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von 1.084 Millionen bis 1.265 Millionen Euro

- Das Angebot umfasst 7,3 Millionen neu ausgegebene Aktien, 4 Millionen bestehende Aktien von derzeitigen Aktionären und bis zu 1,7 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung

- In der Mitte der Preisspanne erwartet das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von rund 190 Millionen Euro

- Der Streubesitz würde bis zu 29% betragen, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option

- Die Angebotsfrist beginnt am 15. September 2021 und endet voraussichtlich am

22. September 2021; erster Handelstag ist für den 24. September 2021 geplant

- Babbel Co-Gründer Markus Witte wird als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Babbel ernannt, welcher sich durch ein paritätisches Geschlechterverhältnis und eine Mehrheit unabhängiger Mitglieder auszeichnet

- Der Erfolg von Babbel basiert auf der Mission, durch Sprache gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Deshalb hat Babbel gemeinsam mit seinen derzeitigen Aktionären beschlossen, rund 1 Prozent des vorbörslichen Aktienkapitals zur Unterstützung sprachorientierter sozialer Projekte einzusetzen

- Der Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und von Babbel veröffentlicht

- Der Prospekt kann hier eingesehen werden: https://ir.babbel.com