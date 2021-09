Befragung zur Ladesäulenverordnung / Verbraucher wollen Wahlfreiheit beim Bezahlen an der Ladesäule (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Vor der Entscheidung des Bundesrats über die Novelle derLadesäulenverordnung am 17. September diskutieren Wirtschaft und Politik heißüber Kartenakzeptanz an der E-Ladesäule. Konkret geht es darum, dass Verbraucherdurch die Integration von Terminals für Debit- und Kreditkarten beimAd-hoc-Laden ihrer Elektroautos Wahlfreiheit beim Bezahlen bekommen. Dabei sindsich die Bürger schon längst einig: Sie wollen auch an der Ladesäule mit Kartebezahlen - so wie sie es im Alltag gewohnt sind. Das ist das Ergebnis eineronline-repräsentativen Umfrage von infas quo im Auftrag der Initiative DeutscheZahlungssysteme vom vergangenen Wochenende unter 1.058 Autobesitzern. Immerhinüberlegen knapp sechs von zehn Befragten (56 Prozent), sich in Zukunft einE-Auto anzuschaffen. 79 Prozent dieser zukünftigen E-Mobilisten präferierendabei zum Bezahlen an der E-Ladesäule ihre gewohnte girocard oder Kreditkarte -physisch oder digital auf dem Smartphone hinterlegt.Die Wahlfreiheit beim Bezahlen ist für 78 Prozent der befragten zukünftigenE-Autofahrer wichtig bis sehr wichtig. Kein Wunder, denn nur mit einer Akzeptanzvon Debit- und Kreditkarten an der Ladesäule kann gewährleistet werden, dassVerbraucher immer und überall auch spontan laden können. Sie ermöglicht einbequemes und sicheres Begleichen der Tankrechnung fürs Elektroauto mittransparenten Preisen - ganz so, wie Autofahrer es bisher von der Tankstellekennen. Die Öffnung der Bezahlinfrastruktur an der E-Ladesäule für Karten hatdie Bundesregierung eigentlich am 12. Mai 2021 mit einer neuenLadesäulenverordnung beschlossen. 60 Prozent der E-Mobilisten in spe findendiesen Schritt gut und erwarten ihn auch. Zusätzliche 30 Prozent finden dasnicht nur wichtig und richtig, sondern es würde sie sogar begeistern.Status quo versus Verbraucherwunsch und KomfortFür den Ausbau der E-Mobilität ist die Berücksichtigung des Verbraucherwunschesnach einem offenen System ein wichtiger Schritt zum Ausbau der alternativenAntriebstechnologie. Dennoch unterstützen nicht alle Bundesländer die Novelle.Diesen Freitag müssen sich die Länder entscheiden, ob sie das Interesse derVerbraucher an einfachen und gängigen Bezahloptionen berücksichtigen, indemKartenzahlung mit Debit- und Kreditkarten an den Ladesäulen integriert wird.Oder ob sie den für die E-Mobilfahrer komplizierten Status quo (vieleunterschiedliche geschlossene und kundenunfreundliche Spezialsysteme)beibehalten wollen, der oftmals eine gesonderte Registrierung und Hinterlegungsensibelster Kundendaten erfordert und damit gerade spontanes Laden nicht imSinne des Verbrauchers ermöglicht.