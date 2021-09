NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Orsted von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 890 auf 780 dänische Kronen gesenkt. Die Kosten für Windkraftprojekte auf See könnten um 10 Prozent steigen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ein Risiko für die Rendite der Dänen. Der Experte spricht von einer insgesamt geringeren Berechenbarkeit bei einer bereits teuren Wachstumsaktie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 17:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2021 / 19:00 / ET