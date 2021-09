Datalec Precision Installations (DPI) führt Intelligent Hands Managed Services für den Betrieb von Rechenzentren ein

Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Design, Lieferung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der Betreibern von Rechenzentren nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen bietet, kündigt die Erweiterung seiner Intelligent Hands Managed Services an. Die Intelligent Hands Managed Services von Datalec bieten End-to-End-Überwachung und -Verwaltung von Rechenzentrumsumgebungen von Kunden in mehreren europäischen Ländern, 24x7x365.

Die Intelligent Hands Managed Services von Datalec bieten End-to-End-Überwachung und -Verwaltung von Rechenzentren für Kunden in mehreren europäischen Ländern, 24x7x365. DPI-Ingenieure unterstützen Kunden sowohl bei Routinearbeiten als auch bei ungeplanten geschäftskritischen Anforderungen. Die Lösung bietet Kundenunterstützung auf hohem Niveau, einschließlich schneller Reaktionszeiten. Kunden können über den Service Desk von DPI ein Trouble Ticket erstellen und erhalten innerhalb von 15 Minuten eine Antwort von einem zertifizierten Techniker. Diese neueste Fähigkeit verbessert die betriebliche Effizienz für die Kunden von DPI-Rechenzentren und bietet gleichzeitig flexible Serviceoptionen, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.