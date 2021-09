JEFFERIES stuft Orsted auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 780

Kursziel alt: 890

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Orsted von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 890 auf 780 dänische Kronen gesenkt. Die Kosten für Windkraftprojekte auf See könnten um 10 Prozent steigen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ein Risiko für die Rendite der Dänen. Der Experte spricht von einer insgesamt geringeren Berechenbarkeit bei einer bereits teuren Wachstumsaktie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 17:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2021 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.