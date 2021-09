sino AG | High End Brokerage: sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der sino AG, investiert in das Fintech Sub Capitals GmbH

Düsseldorf, 15.09.2021

Die sino AG führt über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, eine sechsstellige Pre-Seed Wandeldarlehensrunde des Fintech Startups Sub Capitals GmbH an. Nach ersten Gesprächen Ende 2020 mit den Gründern der Sub Capitals GmbH und weiterer vertiefter Prüfung der Technologie und des Setups erfolgte nun die Investition in das Unternehmen.



Das Team um die drei Gründer Franz Liebermann, Marc Schmid und Marius Siegert befindet sich auf einer ambitionierten Mission: Künstliche Intelligenz (KI) an den Finanzmärkten zu demokratisieren und dadurch einen fairen Zugang zu KI für alle und deren Geldanlage zu schaffen. "Wir wollen Privatanlegerinnen und -anlegern ermöglichen mit denselben Technologien wie die großen Marktteilnehmer, also zum Beispiel Hedge Funds oder Family-Offices, erfolgreich an den Finanzmärkten zu Investieren. Sub Capitals hat sich auf die Entwicklung eines eigenen KI-Systems für die Finanzmärkte spezialisiert, welches aus einer Reihe von state-of-the-art Machine Learning Modellen aufgebaut ist. Das System wird nun in einer App zugänglich gemacht, welche allen die Möglichkeit bietet, die quantitative Analyse der Finanzmärkte bis hin zur direkten Orderplatzierung durch eine KI automatisieren zu lassen.", so CEO und Gründer Marius Siegert.

"Wir finden die Idee und das Konzept sehr spannend und vielversprechend. Auch das Team hat uns überzeugt", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.

Mit der Finanzierung soll nun der Markteintritt mit einem ersten Echtgeldprodukt vorbereitet werden, bei dem sino nicht nur mit Kapital, sondern auch ihrem Netzwerk unterstützen wird.