Sperrfrist: 15.09.2021 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Berlin (ots) - Immobilienexperten gehen davon aus, dass die landeseigenenWohnungsunternehmen in den kommenden zehn Jahren etwa 1 Milliarde Euro in dievon Vonovia und Deutsche Wohnen erworbenen Quartiere investieren müssen.

Das ergibt sich aus Kostenschätzungen, die der Redaktion rbb24 Recherchevorliegen. Seit 2016 haben die landeseigenen Berliner Wohnungsbauunternehmenmehr als 41.000 Wohnungen für mehr als 6 Milliarden Euro angekauft. In vielenFällen handelt es sich um Bestände, die in den 1990er Jahren bis Anfang der2000er verkauft worden waren, um den Landeshaushalt nach der deutschen Einheitzu sanieren.Der Rückkauf der zum Teil stark sanierungsbedürftigen Objekte führt zu einerzunehmenden Verschuldung der Gesellschaften. So stieg die Gesamtsumme derKredite der kommunalen Unternehmen zwischen 2015 und 2020 von 8,1 MilliardenEuro auf 14,2 Milliarden Euro.Der Wohnungsmarktexperte Konstatin A. Kholodilin vom Deutschen Institut fürWirtschaftsforschung hält die Schuldenlast noch für vertretbar. Die Einnahmenseien hoch genug, um die Kredite abzuzahlen und später Gewinne zu erzielen.Pressekontakt:rbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: mailto:koordination@rbb-online.deInternet: http://www.rbb-online.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/5020249OTS: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg