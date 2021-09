Suzano schließt sich globalen Initiativen für eine kohlenstofffreie Weltwirtschaft an

Suzano, der weltweit führende Produzent von Zellstoff aus Eukalyptus und eine Richtgröße bei der Herstellung von Bioprodukten aus Eukalyptus, hat sich der Kampagne „Business Ambition for 1.5°C“ und der "Science Based Target Initiative" (SBTi) angeschlossen. Letztere Bewegung unterstützt die Senkung von Treibhausgasemissionen und in der Folge einen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Mit dem Beitritt zu diesen Initiativen nimmt Suzano auch an der von den Vereinten Nationen unterstützen Kampagne „Race to Zero“ teil, mit der auf eine komplett kohlenstofffreie Wirtschaft hingearbeitet wird.

„Es ist fantastisch, dass sich Suzano der Race-to-Zero-Kampagne angeschlossen hat. Das Unternehmen legt damit echtes Führungsverhalten an den Tag und versteht, was der Forstwirtschaftssektor zu unseren globalen Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel beitragen kann. Wir sind stolz darauf, in Suzano einen Partner zu haben, der sich mit anderen Unternehmen und Behörden dafür engagieren wird, unser vereinheitlichtes 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, so Gonzalo Muñoz, hochrangiger Klimachampion an der COP26.