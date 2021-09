LONDON (dpa-AFX) - Die Funkturmgesellschaft Vantage Towers des britischen Telekomkonzerns Vodafone kann auf einen guten Börsenstart zurückschauen. Abseits der Börse hört man aber nur wenig von dem Unternehmen. Was bei Vantage Towers los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Für Vivek Badrinath muss das vergangene halbe Jahr wie im Flug vorbeigezogen sein. Erst Mitte März war sein Funkturm-Unternehmen Vantage Towers an der Frankfurter Börse an den Start gegangen. Gut sechs Monate später steht nun der Sprung in den Index der mittelgroßen Werte an.

Was war bis dahin passiert? Zunächst hatte die Funkturmsparte des britischen Telekomkonzerns Vodafone ein solides Börsendebüt hingelegt. Dabei erlöste Vodafone brutto rund 2,3 Milliarden Euro. Mit dem Geld will Vodafone-Chef Nick Read unter anderem die Schulden senken. Vantage Towers gehört noch zu knapp 82 Prozent dem britischen Telekomkonzern.

Funkturm-Firmen gelten als interessantes Investment vor allem für Profianleger wie Versicherer und Finanzinvestoren, die an einer stabilen Rendite interessiert sind. Das Geschäft besteht aus dem Management und der Vermietung von Mobilfunkmasten und deren Standorten an die Netzbetreiber - Vantage Towers erzielt daraus Mieteinnahmen. Die eigentlichen Sendeanlagen an den Masten gehören weiter den Betreibern.

Wettbewerber gehen ähnliche Wege. So verkaufte Telefónica Deutschland im vergangenen Jahr seine Mobilfunk-Standorte an Telxius, um den teuren Ausbau des Mobilfunknetzes zu stemmen. So ähnlich ist es auch bei Vodafone - das 5G-Netz erfordert hohe Investitionen.

Knapp drei Monate nach der Aufnahme in den SDax folgte dann die nächste erfreuliche Nachricht für Vantage Towers: Am 20. September wird die Zusammenstellung des MDax geändert - und unter anderem Vantage Towers steigt in den dann verkleinerten Index der mittelgroßen Unternehmen auf. Für Unternehmen sind derartige Veränderungen insoweit interessant, als dass weitere Anleger auf die Firmen aufmerksam werden können. Allerdings wird der MDax Index-Experten zufolge aufgrund der Verkleinerung von 60 auf 50 Werte bedeutungsloser. So fällt damit sein am Streubesitz orientierter Börsenwert drastisch um fast die Hälfte - vor allem, weil stark kapitalisierte Unternehmen in den vergrößerten Dax aufsteigen.