Nucleai und Jefferson Health starten strategische Zusammenarbeit zur Entdeckung neuartiger räumlicher Biomarker für Immuntherapien mithilfe der Präzisionsbiologieplattform von Nucleai

Das im Bereich der KI-gesteuerten räumlichen Biologie führende Unternehmen Nucleai und das renommierte Krebszentrum Jefferson Health geben ihre strategische Zusammenarbeit zur Entdeckung räumlicher Biomarker für Immuntherapien mithilfe der ATOM-Plattform von Nucleai und der pathologischen und klinischen Daten von Jefferson bekannt. Die Zusammenarbeit wird zur Förderung von Lösungen auf KI-Basis bei der Entdeckung histologischer Biomarker und der Auswahl von Patienten für klinische Studien und in anderen klinischen Situationen beitragen. Die israelische Innovationsbehörde unterstützt die Zusammenarbeit im Rahmen eines internationalen Pilotprogramms im Bereich Gesundheitstechnik.

Die ATOM-Plattform von Nucleai analysiert Pathologieaufnahmen mithilfe von maschinellen See- und Lernmethoden, um ein Modell des Tumors und der räumlichen Eigenschaften des Immunsystems zu erstellen, wodurch einzigartige und spezifische histologische Biomarker entstehen, durch die eventuell vorhergesagt werden kann, wie der Patient auf die Therapie ansprechen wird. Diese Biomarker verfügen über das Potenzial, ein besseres Verständnis der Krebsbiologie zu bieten, eine weitere Stratifizierung von Responder-/Non-Responder-Patientenpopulationen zu ermöglichen und die Erfolgsrate von klinischen Studien und der Patientenversorgung zu erhöhen. Nucleai nutzt zur Entwicklung seiner Plattform proprietäre multimodale Datensätze mit Pathologieaufnahmen und klinischen Daten von führenden Krankenhäusern und Health Maintenance Organizations (HMOs) in den USA und Israel.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Nucleai und Jefferson werden die Beteiligten den Nutzen von prädiktiven Biomarkern auf KI-Basis in einer klinischen Praxissituation testen und die klinischen Vorteile auswerten, die den mit Immuntherapie behandelten Krebspatienten durch die neuartige Plattform geboten werden können.

„Es ist unterdessen klar, dass die Analyse von digitalen pathologischen Aufnahmen mit rechnergestützten Ansätzen Zugang zu bisher ‚verborgenen‘ Informationen ermöglicht, die darüber hinausgehen, was bei einer pathologischen Untersuchung durch ein Mikroskop festgestellt werden kann. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Nucleai an der ‚Aufschlüsselung‘ solcher Informationen zu arbeiten und neue Krankheitsmechanismen kennenzulernen, mit denen wir unseren Patienten helfen können“, so Stephen Peiper, Peter A. Herbut Professor und Vorsitzender des Instituts für Pathologie, Anatomie und Zellbiologie an der Thomas Jefferson University sowie Senior Vice President des Servicebereichs Enterprise-Pathologie und Labormedizin bei Jefferson Health System.