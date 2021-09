CREDIT SUISSE stuft LANXESS AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lanxess von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 76 Euro angehoben. Der Analyst Samuel Perry hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine operative Ergebnisprognose für 2022 und passte sein Modell für den Spezialchemiekonzern an die aktuelle Branchenbewertung an. Der Portfolioumbau komme voran und die Aktien seien nicht teuer./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 20:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 04:02 / UTC





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG! Werbung Short Short Basispreis 68,73€ Hebel 13,37 Ask 0,38 Zum Produkt Long Long Basispreis 59,92€ Hebel 11,83 Ask 0,56 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.