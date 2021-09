Insider verrät: BioNTech könnte in Kürze nachlegen. Die Perspektive ist gigantisch!

Die Fallzahlen steigen und insbesondere die westlichen Industrienationen rüsten sich für eine befürchtete vierte Corona-Welle im Herbst. Damit steigt natürlich der Impfdruck, was die Absatzchancen für den BioNTech-Impfstoff weiter erhöht. Gleichzeitig forscht BioNTech natürlich weiter und arbeitet an Verbesserungen des bisherigen Wirkstoffes. Wie jetzt aus Insiderkreisen durchgesickert ist, könnte BioNTech bereits Ende Oktober den nächsten Meilenstein schaffen.

So gab der CEO von BioNTech-Partner Pfizer soeben bekannt, dass die Mainzer derzeit mit Hochdruck an einem Wirkstoff für Kinder. Schon innerhalb der kommenden zwei Wochen könnten demnach die Untersuchungsdaten für die Altersgruppe zwischen sechs und elf Jahren vorliegen und per Ende Oktober die Daten für Kinder bis sechs Jahren. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ist jedenfalls fleißig dabei, die Untersuchungsergebnisse auszuwerten.

Fazit: Bei BioNTech läuft die Forschung an einem Impfstoff für Kinder weiterhin auf vollen Touren.

