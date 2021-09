Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Meist schwächer - chinesische Daten belasten Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Besonders die chinesischen Börsen standen unter Druck, während sich die Veränderungen an den übrigen Finanzplätzen meist unter einem Prozent bewegten. Die Schwäche …