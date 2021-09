Spearmint schließt Erwerb des Lithiumprojekts Green Clay im Clayton Valley (Nevada) ab

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Akquisition. Wir stellen damit das Mandat von Spearmint zum Erwerb und der Erschließung hochwertiger Projekte unter Beweis. Spearmint verfügt über einen Kassenbestand von rund 3 Millionen Dollar und wir planen, mehrere Arbeitsprogramme in den USA und Kanada durchzuführen. Wir erarbeiten derzeit Arbeitsprogramme für dieses neue Lithium-Tonstein-Projekt, zusätzlich zu einem Phase-III-Bohrprogramm in unserem Vorzeige-Lithiumprojekt Clayton Valley, das für Herbst 2021 geplant ist und auf unserer kürzlich veröffentlichten ersten Ressourcenschätzung von insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) aufbauen soll. Außerdem erwarten wir, dass wir in Kürze ein Phase-II-Arbeitsprogramm in unserem Goldprojekt direkt neben der Entdeckung Keats von New Found Gold (TSX-V: NFG) in Neufundland einleiten werden.“

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird der Optionsnehmer das Exklusivrecht und die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und Rechte am Konzessionsgebiet vom Eigentümer haben, indem er insgesamt 4.000.000 Stammaktien (vorbehaltlich einer viermonatigen Haltedauer) zu einem angenommenen Preis von 0,08 Dollar pro Aktie begibt und Barzahlungen in Gesamthöhe von 60.000 Dollar leistet, und zwar wie folgt:

(a) Bei Vertragsunterzeichnung: 30.000 Dollar und 2.000.000 Stammaktien;

(b) Innerhalb von sechs Monaten nach Vertragsunterzeichnung: 30.000 Dollar und 1.000.000 Stammaktien;

(c) Bis zum ersten Jahrestag der Vertragsunterzeichnung: 1.000.000 Stammaktien.

Nach Erfüllung der in der Optionsvereinbarung festgelegten Verpflichtungen erwirbt der Optionsnehmer sämtliche Rechte, Eigentumsanteile und Beteiligungen am Konzessionsgebiet, was lediglich den folgenden Bedingungen unterliegt: