Die Aktie des Cannabis-Unternehmens Green Thumb Industries sieht sich seit Monaten einer veritablen Korrektur ausgesetzt.

Fundamental läuft es eigentlich gar nicht so schlecht für das Unternehmen. Die am 11. August präsentierten Ergebnisse für das 2. Quartal 2021 wussten durchaus zu gefallen. Einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie hatten die robusten Daten jedoch freilich nicht. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten, die für sich genommen bereits spannend sind.

Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 25 US-Dollar im Fokus. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich derzeit auch die ansteigende 200-Tage-Linie. Sollte es für die Aktie deutlich unter den Bereich von 25 US-Dollar gehen, wäre das ein herber charttechnischer Rückschlag. Das dann daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie noch einmal bis in den Bereich von 21 / 20 US-Dollar führen. Die Bewegung ist allerdings bereits überverkauft. Gegenbewegungen wären daher jederzeit möglich. Diese erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie die Aktie wieder über die 30 US-Dollar führen können.

Schauen wir die aktuellen Quartalsergebnisse an, die das Unternehmen kürzlich vorlegte. Green Thumb Industries gab den Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2021 mit 221,871 Mio. US-Dollar an; nach 194,430 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Damit konnte das Unternehmen das Umsatzwachstum wieder beschleunigen. Nach ca. +10 Prozent von Q4/2020 auf Q1/2021 beträgt das Umsatzplus nun +14 Prozent (von Q1/2021 auf Q2/2021). Die US-Amerikaner wiesen für das zweite Quartal 2021 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn in Höhe von 22,051 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettogewinn in Höhe von 10,368 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021. Das adjustierte operative EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im zweiten Quartal 2021 auf +79,284 Mio. US-Dollar, nach +71,355 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021.

Kurzum. Green Thumb Industries legte ansprechende Quartalszahlen vor. Der Einfluss auf die Kursentwicklung blieb allerdings begrenzt. Um aus charttechnischer Sicht nicht weiter in Bedrängnis zu geraten, muss die Aktie die Zone 25 US-Dollar verteidigen. Sollte es darunter gehen, würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 21 / 20 US-Dollar drohen. Um für eine Entlastung zu sorgen, muss Green Thumb Industries zurück über die 30 US-Dollar.