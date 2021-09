Die sino AG meldet eine neue Beteiligung im Fintech-Sektor: Das Düsseldorfer Unternehmen ist über seine 100-prozentige Tochtergesellschaft sino Beteiligungen GmbH bei der Sub Capitals GmbH eingestiegen. Hierzu habe man eine sechsstellige Pre-Seed Wandeldarlehensrunde des Fintech Startups angeführt, meldet sino, die sich bereits seit Ende des vergangenen Jahres mit Sub Capitals in Gesprächen befindet.Ziel von Sub Capitals sei ...