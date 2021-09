Die Aktie des Cannabis-Unternehmens steht unter Druck und steckt mittlerweile gehörig in der Bredouille.

In wenigen Tagen wird Aurora Cannabis die Ergebnisse für sein 4. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30.06.2021) veröffentlichen und damit sein Fiskaljahr 2021 beschließen. Die (An)Spannung dürfte im Vorfeld des Veröffentlichungstermins (geplant für den 21.09.) weiter zunehmen. Derzeit ist allerdings eine Zunahme des Optimismus im Hinblick auf die Zahlen nicht auszumachen. Ganz im Gegenteil. Die Aktie des Cannabis-Unternehmens steht unter Druck und steckt mittlerweile gehörig in der Bredouille.

Auf die Ergebnisse gehen wir detailliert in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein.

Rückblick. Bereits unsere letzte Kommentierung vom 31.08. hatten wir mit „Lethargische Phase dauert an“ überschrieben. Darin hieß es unter anderem „[…] Es kam, wie es kommen musste. Die Aktie brachte nicht die notwendige Kraft auf, um den Widerstand von 12,5 CAD nachhaltig aus dem Weg zu räumen und verpasste so die so wichtige Weichenstellung. In der Folgezeit kam Abgabedruck auf. Die Aktie durchbrach die wichtige Marke von 10,0 CAD. Damit installierte sich ein Verkaufssignal in Richtung 8,0 CAD. Aurora Cannabis gelang es zunächst, den Rücksetzer auf 8,2 CAD zu begrenzen. Seitdem versucht sich der Wert an einer Stabilisierung der Lage. Erholungsversuche brachten noch nicht den gewünschten Erfolg. Eine Rückkehr über die 10,0 CAD wäre diesbezüglich ein Anfang. Zunächst gilt es jedoch, den Widerstand bei 9,4 CAD, der mittlerweile deutlich an Relevanz gewonnen hat, aus dem Weg zu räumen.“

Der damals zu beobachtende Versuch der Stabilisierung schlug fehl. Der Widerstandsbereich um 9,4 CAD erwies sich diesbezüglich als Spielverderber. In den letzten Tagen kam die Aktie wieder zurück und erreicht gegenwärtig den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 8,0 CAD.

Der obere Chart verdeutlicht die Relevanz dieser Zone. Sollte es für Aurora Cannabis darunter gehen, könnte es eng werden. In diesem Fall wäre auch ein Rutsch in Richtung 5,0 CAD nicht ganz auszuschließen. Andererseits ist die Aktie überverkauft. Sollte es zu Gegenbewegungen kommen, gilt, dass diese nur Relevanz entwickeln, sollten sie die Aktie zurück über die 10,0 CAD führen…