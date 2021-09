BevCanna freut sich über Produktlistings und Bestellungen des British Columbia Liquor Distribution Branch

VANCOUVER, BC, 15. September 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), gibt heute eine ganze Reihe von Produktlistungen und Bestellungen des British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB) bekannt. Die Produkte werden voraussichtlich Ende September 2021 ausgeliefert.

Der British Columbia Liquor Distribution Branch ist in puncto Cannabisverkäufe Kanadas viertgrößtes Vertriebsunternehmen auf Provinzebene und betreibt in einem öffentlich-privaten Einzelhandels-Mischmodell sowohl Einzelhandels- als auch Großhandelsstandorte für den Verkauf von Cannabis in der gesamten Provinz. Seit der Eröffnung des ersten Cannabis-Ladens in der Provinz British Columbia in der Stadt Kamloops im Oktober 2018 hat sich BCLDB zu einem der größten Betreiber von Einzelhandelsketten in der Provinz entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.600 Voll- und Teilzeitkräfte und beteiligt sich jährlich mit über 1 Milliarde Dollar an der Finanzierung lebenswichtiger öffentlicher Dienstleistungen, wie z.B. in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Bildung.

BCLDB hat sich dafür entschieden, das international beliebte Bubba Kush Root Beer und Orange Kush Classic Soda der meistverkauften US-Getränkemarke Keef Brands1 für den Vertrieb auf Provinzebene sowie im privaten Einzelhandel in sein Produktlisting aufzunehmen. Diese Getränke zählen zu den zehn umsatzstärksten Cannabis-Getränken in Colorado und Kalifornien. BevCanna ist in Kanada stolzer Exklusivhersteller von Produkten der Marke Keef.

Darüber hinaus gibt BevCanna mit Freude die Premiere der regionalen Getränkemarke State B Cannabis Beverage Co. in British Columbia bekannt, die auf Provinzebene sowie im privaten Einzelhandel vertrieben werden soll. Zwei State B-Getränkeartikel werden in das Sortiment aufgenommen: Sparkle und Resolve. State B wurde von der preisgekrönten Top-Mixologin, Sommelière und Gründerin von Brujera Elixirs, Kelly Ann Woods, ins Leben gerufen und ist auch in der kommenden Staffel der Erfolgssendung „Dragon's Den“ (Anm.: Pendant zur deutschen Unterhaltungsshow „Die Höhle der Löwen“) zu sehen. Die Getränke der Marke State B werden über BevCannas White-Label-Programm exklusiv in Kanada hergestellt.