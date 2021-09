Wie man einen Maulwurf zuverlässig loswird

Seite 2 ► Seite 1 von 3

St. Gallen, 15.09.2021. Gartenfreunde, Landwirte und Rasenpfleger haben einen gemeinsamen Feind: Den Maulwurf. Mit seinenzerstört er sowohl idyllische Gärten, als auch Rasen für Freizeitanlagen und Felder zur Bestellung von Futtergräsern. Besonders bei letzterem sind Maulwurfhügel gefährlich, da sich ihre Erde beim Mähen ins Gras mischen kann und somit die Silierung stört. Dies kann sogar zu Krankheiten unter Rindern, Schafen und Pferden führen. Daher ist dieundvon Maulwürfen von hoher Relevanz und lässt sich am effektivsten mit einem Maulwurf-Vertreiber oder einer Maulwurffalle umsetzen. Aber Vorsicht bei der Anwendung von Fallen: Die Tötung von Maulwürfen ist nicht überall erlaubt und kann sogar hohe Strafen verursachen!Diese Frage lässt sich nicht einheitlich beantworten, da Maulwürfe in manchen Ländernstehen und derenist. Dies gilt zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Kroatien, Slowenien, Serbien und Finnland. In anderen Regionen gibt es hingegen abweichende Regeln, wodurch die Fallen zur Bekämpfung erlaubt sind. Hierzu zählen Italien, Belgien, Russland, Bulgarien, Dänemark, Niederlande, Lettland, Litauen, Estland, Schweden und das Vereinigte Königreich. In der Schweiz ist eine Verwendung der Fallen hingegen nur dann möglich, wenn sie denundDaher sollte man bei einer Falle auf die Qualität achten und darauf, dass diese eineTötung ermöglicht. Bestens dafür geeignet ist die effektive Maulwurffalle SuperCat von SWISSINNO. Diese lässt sich einfach spannen und in den Gang des Maulwurfs einführen. Dort fängt sie die Plagegeister in beiden Gangrichtungen und tötet diese. Die SuperCat funktioniert hierbei ganz, wodurch einem flexiblen,nichts im Weg steht. Auch in der gewerblichen Schädlingsbekämpfung ist sie die erste Wahl, um Maulwürfe im Garten, Rasen und auf Feldern wirksam zu bekämpfen.