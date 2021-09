München, 15. September 2021: Der Weltkindertag am 20. September auf RiC TV steht ganz im Zeichen der Kinder. In Kurzreportagen geben Kinder aus aller Welt Einblick in ihr Leben, in landestypische Bräuche und erzählen von ihren Wünschen.

Pressemitteilung der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) Sondersendung auf RiC TV anlässlich des Weltkindertages am 20. September 2021: Spannende und mitreißende Reportagen aus Italien, Peru, Bosnien und Indien. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von SOS-Kinderdörfer weltweit und der Your Family Entertainment AG wird auf RiC TV weiter ausgebaut.

Die Your Family Entertainment AG (YFE) kooperiert bereits seit acht Jahren mit der Hilfsorganisation und zeigt auf RiC TV, wie bedeutsam die SOS-Kinderdörfer für das Wohl von Kindern aus der ganzen Welt sind. Am diesjährigen Weltkindertag am 20. September dreht sich das Programm bei RiC TV ab 14 Uhr um die unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern quer durch die Kontinente. Kurzreportagen bringen den Alltag der Kinder näher, zeigen ihre persönlichen Hobbys und landestypischen Spiele, aber auch die Herausforderungen, denen sich schon die Kleinsten jeden Tag aufs Neue stellen müssen.

Die Rahmen dieser Dokumentationen bekommen die Zuschauer:innen einen Einblick in das SOS-Feriendorf Caldonazzo im malerischen Trentino, das jeden Sommer Kindern der SOS-Kinderdörfer weltweit bis zu sechs Wochen lang jede Menge Spaß, Erholung, interessante Begegnungen und ein vielfältiges Freizeit-Programm bietet. Danach begleiten wir Fußballstar Claudio Pizarro, der sich für die Kinder in seiner Heimatstadt Lima in Peru einsetzt. Lejla aus Bosnien studiert Journalismus und lernt im Jugendfortbildungszentrum während Amrita aus ihrem Leben im SOS-Kinderdorf in Faridabad in Indien berichtet.

RiC TV bietet mit seinem edukativen Programm verantwortungsvolles Kinderfernsehen und setzt so Anreize zur Förderung der Kreativität der Kinder. Positive soziale werden bei RiC TV großgeschrieben.

Unter anderem aufgrund dieses Ansatzes wurde die Your Family Entertainment AG von der Agentur Asset Impact mit dem höchsten Rating "Very Sustainable" für nachhaltiges Handeln bewertet. Für das Engagement gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen wurden der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Piëch und die Your Family Entertainment AG am 9. September 2021 mit dem renommierten 10. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums ausgezeichnet.