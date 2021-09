Foto: finanzbusiness Thomas Schaufler rückt in den Commerzbank-Vorstand auf Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 240 | 0 | 0 15.09.2021, 10:05 | Schaufler übernimmt von Sabine Schmittroth das Privat- und Unternehmerkundenressort. Er war zuletzt in gleicher Funktion bei der Erste Group Bank in Österreich tätig.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer