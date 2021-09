GrECo et MAI combinent leur forces en Europe centrale et orientale (FOTO)

Vienne (ots) - Le courtier en assurances spécialisé GrECo acquiert 100% de MAI

CEE Ltd., un consultant en risques, assurances et avantages sociaux de premier

ordre en Europe centrale et orientale (PECO).



La société commune opérera après la fusion sous le nom de GrECo et sera le

principal fournisseur de services professionnels concentré sur la gestion des

risques et des assurances ainsi que sur le conseil en avantages sociaux en PECO.

GrECo est présent en Europe de l'Est depuis 1989 et s'est établi comme leader

sur ce marché avec plus de 1 000 employés dans 16 pays.





MAI a été fondée en Hongrie en 1991 et est active dans 13 pays d'Europe centraleet orientale avec plus de 240 employés. L'entreprise réalise un chiffred'affaires de 16 millions d'euros. Les services de MAI s'étendent à plus de 15000 entreprises clientes, et les placements de primes d'assurance comprennent150 millions d'euros. Avec plus de 20 ans dans l'entreprise, les membres de ladirection de MAI restent à bord au sein de l'équipe de direction de GrECo." Nous avons suivi le développement réussi de MAI au cours des dernièresdécennies et n'avons laissé aucun doute sur le fait que nous respectons depuislongtemps MAI et croyons en une correspondance entre nos cultures d'entreprise.Je suis convaincu qu'en intégrant les forces de MAI, nous aurons uneaugmentation significative des talents et créerons une entreprise commune avecdes connaissances spécialisées approfondies et un réseau PECO inégalé actif dans18 pays. L'acquisition de MAI donne une impulsion décisive à la stratégie decroissance de l'ensemble de notre groupe et améliore considérablement notrepromesse de service envers nos clients et partenaires ", déclare FriedrichNeubrand, PDG de GrECo International Holding AG.Piotr Cieslak, PDG du groupe MAI CEE, résume : " La base de MAI étaittraditionnellement le service des affaires internationales, afin de répondre auxbesoins de plus de 260 courtiers d'assurance et de leurs clients du mondeentier. Aujourd'hui, nous servons à la fois des clients internationaux et locauxdans la région PECO, CEI et Caucase. Le Groupe GrECo, pleinement orienté vers unavenir indépendant, nous convient le mieux. La combinaison des solutionsspécialisées de GrECo et du réseau de MAI crée le plus grand courtier de larégion. Ensemble, nous continuerons d'être un partenaire indépendant,professionnel et fiable pour nos clients et nos courtiers partenairesinternationaux. "Steve Bonynge, directeur général du groupe RMS LLC, basé à Oman, déclare : " Ladécision de RMS de vendre notre participation de 72,08 % dans MAI CEE reflètenotre stratégie consistant à servir nos clients au Moyen-Orient et en Asie. Nouspensons que la combinaison de GrECo et de MAI CEE représente le meilleurrésultat pour nos clients d'Europe centrale et orientale.La transaction a été signée le 14 septembre 2021 et les parties ont convenu dene pas divulguer le prix d'achat sous-jacent de la transaction. La clôture estsoumise aux approbations réglementaires.À propos de GrECoLe Groupe GrECo propose à ses clients des solutions individuelles de gestion desrisques et des assurances et est le premier consultant et courtier en assurancespour l'industrie, le commerce, les associations et le secteur public en PECO.Fondé en 1925, GrECo est une entreprise familiale indépendante ; la familleNeubrand détient 86,67 % des actions. L'entreprise, dont le siège est à Vienne(Autriche), emploie plus de 1 000 personnes dans 60 bureaux. En 2020, le groupea placé un volume de primes de 871 millions d'euros et a généré un chiffred'affaires consolidé total de 101 millions d'euros.À propos de MAI MAI CEE Insurance Brokers Group a été créé en 1991 pour offrirune qualité internationale et une large gamme d'assurances aux clients desrégions PECO, CEI et Caucase. Depuis lors, MAI CEE a connu une croissanceconsidérable, s'établissant dans 26 pays d'Europe centrale et orientale avec 13entreprises propriété du groupe et 13 partenaires de coopération. En 2016, lastructure actionnariale de MAI CEE a changé à la suite d'un management buyout,et le Groupe RMS, l'un des principaux courtiers d'assurance omanais, est devenul'actionnaire majoritaire. Le groupe RMS opère dans tout le Moyen-Orient et lesous-continent indien ainsi qu'à travers MAI CEE en PECO, CEI et Caucase.Contact:GrECo International Holding AGPetra Steininger | Head of Group Communicationsmailto:p.steininger@greco.servicesP: +43 50404 175 | +43 664 5485 558MAI CEE Ltd.Natalia Zaborovska | MAI CEE Group Network Directormailto:n.zaborovska@mai-cee.comP: + 61 44 777 9001 | +371 292 595 81Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/158592/5020348OTS: GrECo International Holding AG