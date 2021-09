GrECo e MAI uniscono le forze in Europa centrale e orientale (FOTO)

Vienna (ots) - Il broker assicurativo specializzato GrECo acquisisce il 100% di

MAI CEE Ltd., uno dei principali consulenti in materia di rischi, assicurazioni

e benefici ai dipendenti nell'Europa centrale e orientale (CEE).



La società comune opererà dopo la fusione con il nome GrECo e sarà il principale

fornitore di servizi professionali focalizzati sulla gestione del rischio e

delle assicurazioni, nonché sulla consulenza sui benefici per i dipendenti in

CEE. GrECo è presente nell'Europa dell'Est dal 1989 e si è affermata come leader

di mercato con oltre 1.000 dipendenti in 16 paesi.





MAI è stata fondata in Ungheria nel 1991 ed è attiva in 13 paesi dell'Europacentrale e orientale con più di 240 dipendenti. L'azienda realizza un fatturatodi 16 milioni di euro. I servizi di MAI si estendono a più di 15.000 clientiaziendali e il collocamento di premi assicurativi è di 150 milioni di euro. Conoltre 20 anni in azienda, i membri del management di MAI rimangono a bordo comeparte del team di gestione di GrECo."Abbiamo seguito lo sviluppo di successo di MAI negli ultimi decenni e nonabbiamo lasciato dubbi sul fatto che rispettiamo da tempo MAI e crediamo in unacorrispondenza tra le nostre culture aziendali. Sono convinto che incorporando ipunti di forza di MAI avremo un significativo aumento del talento e creeremo unasocietà congiunta con una conoscenza specialistica approfondita e una rete CEEsenza pari in 18 paesi. L'acquisizione di MAI dà un impulso decisivo allastrategia di crescita di tutto il nostro gruppo e migliora significativamente lanostra promessa di servizi per clienti e partner " , afferma Friedrich Neubrand,CEO di GrECo International Holding AG.Piotr Cieslak, CEO di MAI CEE Group, riassume: "La fondazione di MAI eratradizionalmente il servizio del business internazionale, soddisfacendo leesigenze di oltre 260 broker assicurativi e dei loro clienti in tutto il mondo.Oggi serviamo clienti internazionali e locali in tutta la CEE, la CSI e laregione del Caucaso. GrECo, essendo totalmente impegnato per un futuroindipendente, è la soluzione migliore. La combinazione delle soluzionispecialistiche di GrECo e della rete di MAI crea il più grande broker dellaregione. Insieme continueremo ad essere un partner indipendente, professionale eaffidabile per i nostri clienti e partner broker internazionali".Steve Bonynge, amministratore delegato di RMS LLC, con sede in Oman, hadichiarato: "La decisione di RMS di vendere la nostra quota del 72,08% in MAICEE riflette la nostra strategia di servire i nostri clienti in Medio Oriente ein Asia. Riteniamo che la combinazione di GrECo e MAI CEE rappresenti il migliorrisultato per i nostri clienti dell'Europa centrale e orientale.La transazione è stata firmata il 14 settembre 2021 e le parti hanno concordatodi non divulgare il prezzo di acquisto sottostante della transazione. Lachiusura è soggetta ad approvazioni normative.A proposito di GrECoIl Gruppo GrECo offre ai propri clienti soluzioni individuali nella gestione delrischio e delle assicurazioni ed è il principale broker e consulenteassicurativo per società, associazioni e il settore pubblico nella CEE. GrECo èstata fondata nel 1925 ed è un'azienda indipendente a conduzione familiare, conla famiglia Neubrand che detiene l'86,67% delle azioni. Il Gruppo GrECo ha sedea Vienna, in Austria, e impiega più di 1.000 persone in 60 uffici. Nel 2020 ilGruppo ha collocato un volume di premi di 871 milioni di euro e ha generatoricavi totali consolidati di 101 milioni di euro.A proposito di MAIMAI CEE Insurance Brokers Group è stato fondato nel 1991 per fornire qualitàinternazionale e un'ampia gamma di assicurazioni ai clienti nelle regioni CEE,CSI e Caucaso. Da allora, MAI CEE ha registrato una crescita considerevole,affermandosi in 26 paesi dell'Europa centrale e orientale con 13 società diproprietà del gruppo e 13 partner di cooperazione. Nel 2016, l'azionariato diMAI CEE è cambiato a seguito di un management buyout e RMS Group, uno deiprincipali broker assicurativi dell'Oman, è diventato l'azionista dimaggioranza. Il gruppo RMS opera in tutto il Medio Oriente e nel subcontinenteindiano oltre che attraverso MAI CEE in CEE, CSI e Caucaso.Contatto:GrECo International Holding AGPetra Steininger | Head of Group Communicationsmailto:p.steininger@greco.servicesP: +43 50404 175 | +43 664 5485 558MAI CEE Ltd.Natalia Zaborovska | MAI CEE Group Network Directormailto:n.zaborovska@mai-cee.comP: + 61 44 777 9001 | +371 292 595 81Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/158592/5020351OTS: GrECo International Holding AG