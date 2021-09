Bielefeld (ots) - ruf Jugendreisen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet: Der

Marktführer für betreute Jugendreisen ist jetzt zertifizierter

ÖKOPROFIT-Betrieb. Das Audit hatte das Unternehmen bereits im April erfolgreich

durchlaufen, die offizielle Auszeichnung fand Anfang September statt. ÖKOPROFIT

ist ein vom Land NRW seit 20 Jahren gefördertes Projekt, das Siegel

dementsprechend anerkannt und zuverlässig.



Seit 2020 erreichen ruf Gäste ihr Urlaubsziel klimaneutral. Der Veranstalter

kompensiert die CO2-Emissionen aller Anreisen in die Destinationen. Darüber

hinaus realisiert er eine Fülle nachhaltiger Maßnahmen am Standort, in den

Urlaubsregionen und bezüglich der Lieferkette. "Wir freuen uns, dass unabhängige

Prüfer:innen unser nachhaltiges Engagement jetzt bestätigt haben", betont ruf

Geschäftsführer Burkhard Schmidt-Schönefeldt.





Im Rahmen des ÖKOPROFIT-Projektes hat ruf Jugendreisen unter anderem ein neuesMobilitätskonzept für Mitarbeiter entwickelt, am Standort auf Ökostromumgestellt und digitale Formate in der Ausbildung der Reiseleiter:innen erprobt."Wir arbeiten kontinuierlich und strukturiert daran, noch nachhaltiger zu werdenund messen unsere Fortschritte", so Schmidt-Schönefeldt.Schon jetzt ist ruf Jugendreisen beim Thema Nachhaltigkeit gut aufgestellt. Beiüber 90 Prozent der Angebote handelt es sich um klimafreundliche Busreisen, beiüber 50 Prozent um klimafreundliche Campingreisen. Regionale Beschaffung in denUrlaubsregionen sorgt für Wertschöpfung am Reiseziel. Am Standort arbeitet dasUnternehmen mit Green IT und nahezu papierlos. Eine eigene Instandhaltung wartetund repariert das Equipment für die Destinationen. In der Ausbildung derReiseleiter:innen und im Programm für die Urlaubsgäste spielt Bildung fürnachhaltige Entwicklung eine große Rolle. Zudem engagiert sich ruf Jugendreisenim ÖKOPROFIT Klub OWL.ruf Jugendreisen - Deine Story. Deine Jugendreise.Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führenderVeranstalter für betreute Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehörenSommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- undAbireisen, Sprachreisen und Kreuzfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In denUrlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter:innen für eine umfassendeBetreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertigeBetreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.