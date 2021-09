Scherzer: NAV legt deutlich zu

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Periodenüberschuss um fast 50 Prozent gesteigert. In der Folge heben die Analysten Kursziel und Rating an.

Nach Aussage der Analysten habe sich der NAV (Net Asset Value – Innerer Wert) der Scherzer-Aktie unter Berücksichtigung der gezahlten Dividende bis Ende August mit einem Zuwachs von über 28 Prozent besser als der DAX entwickelt. Während das vergangene Geschäftsjahr maßgeblich durch signifikante Erträge aus den AXA-Nachbesserungsrechten und der Einreichung der Audi-Aktien im Rahmen des Squeeze-out geprägt gewesen sei, habe im ersten Halbjahr 2021 noch keine vergleichbare Transaktion stattgefunden. Jüngst sei jedoch aus der Einreichung der MAN-Aktien im Rahmen des Squeeze-out erneut ein satter Gewinn von rund 5 Mio. Euro realisiert worden. Auf Basis der von GSC erwarteten stabilen Dividende liege die Ausschüttungsrendite des Scherzer-Anteilsscheins derzeit bei 1,6 Prozent. In Anlehnung an den inneren Wert hebt der Analyst das Kursziel für die Scherzer-Aktie auf 3,60 Euro (zuvor: 3,15 Euro) an und nennt als neues Rating „Kaufen“ (zuvor: „Halten“).



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.09.2021, 10:15 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 3,60