Freiburg im Breisgau (ots) -



- Die beiden Vermögensverwalter aus Freiburg im Breisgau bieten gemeinsame

Anlagestrategie GreiffSELECT an

- Angebot richtet sich an Finanz- und Versicherungsvermittler

- Anlagestrategie basiert auf Studie von Greiff, in der die besten aktiven

Fondsmanager Deutschlands identifiziert werden.



Der digitale Vermögensverwalter Whitebox und der Fondsanalyst Greiff capital

bieten ab sofort eine neue Anlagestrategie an. Mit "Whitebox Partners:

GreiffSELECT" profitieren Investoren von den besten aktiven Fondsmanagern und

einer digitalen Antragsstrecke. Das Angebot steht Kunden von Finanz- und

Versicherungsvermittlern zur Verfügung.







angeschlossen sind. Grundlage der Anlagestrategie der beiden Finanzdienstleister

aus Freiburg im Breisgau ist eine Studie, in der Greiff seit 2012 die besten in

Deutschland zugelassenen aktiven Fondsmanager analysiert. Einmal im Jahr

untersucht der Fondsexperte dafür rund 8.000 in Deutschland zugelassene Fonds.

Die Ergebnisse der Studie werden jährlich im Wirtschaftsmagazin CAPITAL

veröffentlicht.



Diese Studie zeigt unter Verwendung der Kennzahlen Tracking Error (Aktivität)

und Information Ratio (Erfolg), welche Fonds aktiv verwaltet werden und

gleichzeitig über fest definierte Zeiträume erfolgreich sind. Es wird dabei eine

mindestens zehnjährige Historie vorausgesetzt, da die Leistung aller

analysierten Fonds über drei, fünf und zehn Jahre untersucht und bewertet wird.



"Die Sieger der Greiff-Studie haben bewiesen, dass sie durch ihr aktives

Management und die stetige Wertentwicklung Investoren dauerhaft einen messbaren

Mehrwert bieten. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Vertriebspartnern die

Möglichkeit bieten können, von diesem Know-how zu profitieren", sagt Salome

Preiswerk, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Whitebox.



Neben dem Know-how von Greiff profitieren die Vermittler und deren Kunden auch

von der digitalen Expertise von Whitebox. So gibt es neben einer digitalen

Antragsstrecke ein umfangreiches Beraterportal, in dem die Vermittler jederzeit

alle wichtigen Infos zu ihren an Whitebox vermittelten Kunden einsehen können.



"Eine zeitgemäße Vermögensverwaltung nutzt die Möglichkeiten moderner

Technologien. Gemeinsam mit Whitebox unsere Fondsvermögensverwaltung zu

digitalisieren, schafft daher Mehrwert für Vertriebspartner und ihre Kunden.

Gleichzeitig zeigen wir, dass Innovation und Tradition Hand in Hand gehen", so

Volker Schilling, Gründer und CEO der Greiff capital management AG



Die Investition in die Anlagestrategie "Whitebox Partners: GreiffSELECT, powered



