Xendit sichert sich 150 Millionen USD der Serie C zum Ausbau der digitalen Zahlungsinfrastruktur in Südostasien Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 15.09.2021, 10:37

15.09.2021, 10:37 | Xendit, die am schnellsten wachsende Zahlungsinfrastruktur für Südostasien, hat heute eine Serie C im Wert von 150 Millionen USD angekündigt, die das Unternehmen in die engere Auswahl der südostasiatischen Einhörner aufgenommen hat. Die Runde wurde von Tiger Global Management unter Beteiligung des bestehenden Investors Accel, Amasia und Justin Kans Goat Capital geleitet. Mit der jüngsten Investition plant Xendit, seine Produktsuite weiter zu erneuern, mit dem Ziel, in ausgewählte Länder in Südostasien zu expandieren. Die Region bietet einen besonders überzeugenden Hintergrund für Innovation und Disruption, da 70 Prozent der 580 Millionen Einwohner der Region jetzt online sind. Im Jahr 2021 wird die digitale Wirtschaft der Region 100 Milliarden USD überschreiten und sich bis 2025 auf über 300 Milliarden USD verdreifachen. „Wir sehen einen unglaublichen Wandel hin zur Digitalisierung. Egal, ob es sich bei dem Unternehmen um einen kleinen Instagram-Shop oder das größte Unternehmen Südostasiens handelt, es ist jetzt klar, dass Unternehmen eine digitale Präsenz benötigen", sagte Moses Lo, Mitbegründer und CEO von Xendit. „Die digitale Zahlungsinfrastruktur von Xendit ermöglicht es der neuen Unternehmerklasse der Region, ihre Zahlungen schneller zu starten und zu skalieren, und versorgt größere Unternehmen mit modernen, erstklassigen Finanzdienstleistungen. Was AWS für Compute getan hat, macht Xendit für Zahlungen." Durch den Aufbau hyperlokalisierter Produkte in einer Region mit über 23.000 Inseln und einer Vielzahl von Kundenbedürfnissen konnte Xendit die ersten Produkte auf dem Markt entwickeln, einen beispiellosen Kundenservice bieten und sich schnell an eine dynamische Region anpassen. „Bei Xendit haben wir das Gesamtzahlungsvolumen in Indonesien und auf den Philippinen im Jahresvergleich um mehr als 200 Prozent gesteigert und unsere Erfolgsbilanz von mehr als 10 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vormonat seit unserer Gründung fortgesetzt," sagte Tessa Wijaya, Mitbegründerin und COO von Xendit. „Unser neuer Status als Einhorn wird dazu beitragen, die Mission zu stärken, die wir ursprünglich erreichen wollten – Millionen von Unternehmen in Südostasien eine zuverlässige und sichere Finanzinfrastruktur bereitzustellen, damit sie in der aufstrebenden digitalen Wirtschaft wachsen und gedeihen können."





