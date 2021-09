BARCLAYS stuft ENEL auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 10 auf 9,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Analyst Jose Ruiz spricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf staatliche Maßnahmen gegen die stark gestiegenen Strompreise in Spanien von schlechten Nachrichten für Enel. Er kappte seine Ergebnisschätzung für 2021 um zwei Prozent. Der Konzern bleibt aber sein Favorit in Südeuropa./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 20:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.