Die Ermittlungen gegen Fiat Chrysler (FCA) haben gezeigt, dass der Abgasskandal nicht nur Pkw und deutsche Autobauer betrifft. Unzählige Wohnmobile namhafter Hersteller basieren auf abgasmanipulierten Fiat Ducatos.

Messungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge, manipulieren die Multijet-Motoren im Fiat Ducato die Abgasreinigung. Die EU-Grenzwerte für den Stickoxid-Ausstoß werden von den betroffenen Fahrzeugen nur auf dem Prüfstand eingehalten. So haben eigentlich nicht genehmigungsfähige Fahrzeuge trotzdem ihre Typzulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erhalten.

Da FCA seine manipulierten Fahrgestelle und Motoren an zahlreiche Hersteller von Freizeitfahrzeugen verkauft, sind nicht nur der Kastenwagen Fiat Ducato selbst, sondern auch Wohn- und Reisemobile vieler bekannter Hersteller in den Abgasskandal verwickelt. Der Kleintransporter Ducato ist in Europa eines der beliebtesten Basisfahrzeuge, wenn es um den Aufbau von Reisemobilen oder Camping-Vans geht. Schätzungen zufolge sind in Deutschland allein 200.000 Camper im Abgasskandal verwickelt.

Auch das italienische Unternehmen Roller Team baut seit 1976 bezahlbare Freizeitfahrzeuge – in den letzten Jahren hauptsächlich auf Fiat Ducato-Basis. Die Produktpalette umfasst integrierte und teilintegrierte sowie Alkoven-Wohnmobile und Vans. Die Marke Roller Team gehört mittlerweile zur französischen Trigano-Gruppe, die in allen wichtigen Märkten und Produktionsstandorten im Wohnmobilbereich vertreten ist. Im Freizeitfahrzeug- und Campingartikel-Segment zählt Trigano zu den europäischen Marktführern.

Roller Team-Wohnmobile sind aufgrund möglicher Abgasmanipulationen stark im Wert gemindert, wodurch den Fahrzeughaltern ein enormer Schaden entstanden ist. Außerdem drohen den Verbrauchern Fahrverbote oder sogar die Stilllegung der Fahrzeuge.

Abgasbetrug: Diese Fiat-Dieselmotoren sind betroffen

Folgende Fiat-Dieselmotoren stehen im Verdacht, eine unzulässige Abschalteinrichtung zu enthalten, wenn sie aus dem Baujahr 2014 bis 2019 stammen und die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 erfüllen:

1,3 Liter Multijet / 1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter / 1,6 Liter Multijet

2,0 Liter / 2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter / 2,3 Liter Multijet / 2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

Möglicherweise vom Abgasskandal betroffene Roller Team-Reisemobile und -Vans

Alle aktuelleren Baureihen der Roller Team-Wohnmobile und -Camping-Vans basieren auf einem Fiat Ducato-Fahrgestell und -Motor. Einige Baureihen, etwa Auto-Roller, Kronos oder Zefiro, sind wahlweise auch mit einem Ford Transit-Chassis erhältlich.

Die Tabelle zeigt Wohnmobil-Baureihen der Marke Roller Team, die auf dem Fiat Ducato basieren können. Insofern das Reisemobil zwischen 2014 und 2019 gebaut wurde und der Multijet-Dieselmotor die Schadstoffklasse Euro 5 oder 6 aufweist, ist im Fahrzeugmotor wahrscheinlich eine unzulässige Abschalteinrichtung vorhanden.

Baureihen auf Fiat Ducato-Basis Modellvarianten (Beispiele) Roller Team Auto-Roller z.B. 264, 284 TL, 298 RV Roller Team Granduca z.B. 265 P, 265 TL, 266 TL, 275, 284 P, 285, 285 TL, 286 P, 286 TL, 295 TL, 298, 299 TL, Garage TL Roller Team Kronos z.B. 265 Integral, 279 M, 284 TL, 290 M Roller Team Livingstone z.B. 2, 2 Advance, 4, 255 Active, 255 Prestige, 2 Maxi Active, Duo, Prestige 2 Maxi, Sport 2, Sport 5, Sport Duo, Sport K2 Roller Team Magnifico z.B. 265 P, 265 TL, 285 TL, 286 P, 286 TL, 298, 298 TL, Garage, Garage TL Roller Team Pegaso z.B. 285, 288, 298, 2 Maxi, Garage, Mythos 265, Mythos 266, Mythos 285, Mythos 288, Mythos 298, Mythos Garage Roller Team Triaca z.B. 232 SL, 232 TL Roller Team Zefiro z.B. 235 TL, 255 P, 255 TL, 263 TL, 265 P, 265 TL, 266 P, 266 TL, 266 TL Limited Edition, 274, 277 M, 282, 284 P/TL, 294, 295, Garage, Garage TL, Integral

Juristische Möglichkeiten für Verbraucher im FCA-Wohnmobil-Dieselskandal

Die Gewährleistungs- oder Sachmängelfrist für neu gekaufte Wohn- und Reisemobile liegt bei zwei Jahren. Der Händler ist verpflichtet, eine mangelfreie Sache zu liefern. Für den Verbraucher ergeben sich somit folgende Rechte: Nachlieferung: Da der Wohnmobilhalter den Mangel – die illegale Abschalteinrichtung – nicht selbst beseitigen kann, kann er stattdessen beim Händler ein Wohnmobil ohne Schadsoftware einfordern. Eine Nutzungsentschädigung muss nicht gezahlt werden. Das abgasmanipulierte Reisemobil gibt er an den Verkäufer zurück. Rückabwicklung: Der Kaufvertrag wird rückabgewickelt und der Händler muss das Reisemobil zurücknehmen und den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung erstatten. Minderung: Der Wohnmobilhalter kann auch auf eine Kaufpreisminderung klagen, was den Schaden, die unzulässige Abschalteinrichtung, aber nicht beseitigt, weshalb trotzdem eine behördlich angeordnete Stilllegung des Campers droht.

Nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistungsfrist können die Ansprüche nicht mehr beim Händler geltend gemacht werden. Verbraucher können dann gegen FCA Italy vorgehen und haben nach erfolgreicher Schadensersatzklage diese Möglichkeiten: Rückgabe: Sie können den Camper zurückgeben und den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung erstattet bekommen. Kleiner Schadensersatz: Verbraucher können ihren Camper auch behalten und von FCA den Betrag einfordern, um den das Wohnmobil zu teuer gekauft wurde. Die Kaufpreisminderung beträgt meist zwischen 20 und 25 Prozent; eine Nutzungsentschädigung wird nicht angerechnet.



Vor allem Roller Team-Reisemobilbesitzer, deren Fahrzeuge nicht älter als 24 Monate sind und die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, sollten jetzt aktiv werden. Diese Wohnmobile befinden sich nämlich noch innerhalb der Sachmängelfrist und Fahrzeugbesitzer können ihre Ansprüche geltend machen.

Roller Team-Reisemobilhalter sollten sich von Anwalt beraten lassen

