KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup will nach dem derzeit laufenden Investitionsprogramm mittelfristig wieder deutlich profitabler werden. Für das Jahr 2023 peilt der Vorstand um Konzernchef Dirk Wössner eine um Sondereffekte bereinigte operative Marge (Ebitda) von 25 Prozent an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Koblenz mitteilte. 2025 sollen dann 27 Prozent vom Umsatz als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben.

Der Aktienkurs des Unternehmens knickte am Mittwochvormittag um rund ein Prozent ein. Analyst Knut Woller von der Baader Bank zeigte sich skeptisch, was das Ausmaß der angepeilten Profitabilitätssteigerung angeht. Etwas hoffnungsvoller äußerte sich Andreas Wolf von der Investmentbank Warburg Research: Der mittelfristige Ausblick des Unternehmens untermauere die Markterwartungen, schrieb er.