AKTIE IM FOKUS Talfahrt bei FMC und Mutter Fresenius geht weiter Fresenius Medical Care (FMC) haben am Mittwoch ihre Talfahrt an der Börse weiter fortgesetzt. Mit rund zweieinhalb Prozent Kursabschlag rutschten die Papiere am Dax -Ende auf das tiefste Niveau seit März. Seitdem sich in der vergangenen Woche mit …