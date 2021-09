Staatsoberhäupter und Fachleute aus aller Welt erneuerten bei der Online-Kundgebung „Rally of Hope“ (Kundgebung der Hoffnung) am 12. September (KST) ihren Aufruf zu einer friedlichen Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel. Bei der live aus Südkorea übertragenen und von Millionen von Online-Teilnehmern aus aller Welt besuchten Veranstaltung wurde die neue Initiative der Universalen Friedensföderation (Universal Peace Federation, UPF), Think Tank 2022 vorgestellt, die das Ziel hat, eine weltweite Strategie für einen wichtigen Durchbruch bei den Friedensbemühungen bis Ende 2022 zu erzielen.

Dr. Hak Ja Han Moon addresses the online participants from around the world at the ThinkTank 2022 Rally of Hope (Photo: Business Wire)

„Ich bin der festen Überzeugung, dass eine hervorragende Zukunft auf die Menschen in Nordkorea wartet. Wenn sie den Weg der Entnuklearisierung einschlagen, werden sie diese Zukunft gewiss zur glorreichen Realität machen“, sagte der ehemalige US-Präsident Donald Trump in an die Veranstaltung gerichteten Bemerkungen. „Bis dieser gesegnete Tag kommt, bleibt eine unabdingbare Kraft für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel ein starkes Amerika. Wie wir in anderen Teilen der Welt in letzter Zeit gesehen haben, lädt Schwäche nur zu mehr Gewalt und Chaos ein.“

Die Kundgebung, die siebte derartige Veranstaltung seit August 2020, gehört zu den zunehmenden Bemühungen der UPF-Mitgründerin Dr. Hak Ja Han Moon, um weltweite Herausforderungen anzugehen, darunter Armut, Ungleichheit und Umweltverschmutzung sowie die friedliche Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. „Die Zeit ist gekommen, dass Korea seiner Verantwortung nachkommt“, so Dr. Moon auf der Veranstaltung. „Die Chancen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel sind ausgezeichnet. Das wird geschehen.“

Dr. Moon und ihr verstorbener Ehemann, der Reverend Dr. Sun Myung Moon, stammen beide aus der Region des heutigen Nordkorea und haben ihr Leben der Wiedervereinigung ihres Heimatlandes und der Schaffung einer friedlicheren Welt gewidmet. Die Online-Kundgebung, die am 11. September in den USA live gestreamt wurde, schloss ein feierliches Gebet ein, bei dem das globale Publikum der Tausenden von Opfern der Terrorangriffe von 2001 gedachte.